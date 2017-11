Jarenlange gevangenisstraffen voor cocaïnedeal met undercoveragenten

DEN BOSCH - Vier mannen uit Breda, Baarle-Nassau, Roosendaal en Spanje zijn woensdag veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen vanwege de handel in cocaïne. De verdachten liepen tegen de lamp toen ze vorig jaar drugs verkochten aan, zo bleek later, Spaanse undercoveragenten.

De twee undercoveragenten waren op uitnodiging van de 52-jarige Spanjaard naar Nederland gekomen. Bij een ontmoeting met de verdachten in een garagebedrijf in Baarle-Nassau werd aan de agenten drie pakketten cocaïne getoond. Ook kregen ze proefverpakkingen en xtc-pillen mee.



Smokkelen

De agenten besloten zogenaamd tot de verkoopt van 65 kilo cocaïne over te gaan. De drugs zou naar Spanje wordt gesmokkeld in een auto met een geheime bergruimte. Bij een tweede afspraak in de garage greep de Nederlandse politie in en werden alle verdachten opgepakt.



De rechtbank in Den Bosch legde de verdachte celstraffen op van veertig maanden. De 32-jarige Bredanaar krijgt nogeens drie maanden extra, omdat hij in zijn huis ook nog wapens en munitie, cocaïne, hasj en hennep had liggen.



Leverancier

Een 37-jarige man uit Breda die door één van de undercoveragenten samen met één van de andere vier verdachten is gezien in het garagebedrijf, moet twintig maanden de cel is. Mogelijk leverde hij de cocaïne aan de andere verdachten, maar hiervoor is te weinig bewijs. De man krijgt wel 20 maanden cel voor het bezit van de drugs.