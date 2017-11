Gesprongen waterleiding Genderen gemaakt, 130 huishoudens hebben weer water

GENDEREN - De waterleiding die woensdagochtend sprong in de Hoofdstraat in Genderen is gemaakt. Volgens Brabant Water hebben 130 huizen een tijd geen water gehad. Rond vier uur was het lek gedicht.

Door de gesprongen waterleiding stonden de Hoofdstraat en omringende straten ter hoogte van de gereformeerde kerk volledig blank.



Emmer

Om de overlast te verminderen was even verderop in de Bulkstraat een extra watervoorziening aangelegd. Mensen konden daar met een emmer water halen.



Het drinkwaterbedrijf heeft de oorzaak van het lek nog niet achterhaald.