Burgemeesters willen snel om tafel met Den Haag om experimenten legale wietteelt te bespreken

BREDA - De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) wil snel om tafel met het Rijk, het Openbaar Ministerie en de politie om de plannen voor legale wietteelt te bespreken. De gemeentes willen dat de experimenten met legale wietteelt goed over het land verspreid worden en dat er op verschillende manieren geëxperimenteerd wordt.

Dat is de uitkomst van een overleg woensdagochtend tussen burgemeesters die graag mee willen werken aan de proeven. Paul Depla, burgemeester van Breda die aan de wieg staat van het idee, was daar ook bij aanwezig.



Een kleine week geleden werd bekend dat de Brabantse burgemeesters van de grote steden pleiten voor twee experimenten. Één in Tilburg-Breda en één proef in Eindhoven.



'Cannabis social clubs'

Omdat de problemen rondom de kweek en verkoop van wiet verschillen per regio vinden de burgemeesters dat er verspreid over heel het land verschillende experimenten uitgevoerd moeten worden.



"Daarbij kan gedacht worden aan vergunde teelt voor coffeeshops, teelt en verkoop in één hand, cannabis social clubs en andere distributievormen dan de coffeeshop", schrijft de VNG in een persbericht.