Slechts zeven Brabanders in Dakar Rally, bekende namen wijken uit naar Afrika Rally

EINDHOVEN - Aan de Dakar Rally, die 6 januari van start gaat in Peru, doen dit keer maar zeven Brabanders mee. Bekende namen uit Brabant, zoals Gerard de Rooy en Erik van Loon, doen niet mee aan de Dakar Rally 2018.

Een groot deel van het gebruikelijke deelnemersveld gaat zijn geluk dit jaar zoeken in de Afrika Eco Race, die 31 december start in Monace en via Marokko en Mauritanië naar Senegal voert. Onder hen Gerard de Rooy uit Son die in 2012 en 2016 het klassement voor trucks won in de Dakar Rally. De trucker kiest voor de Afrikaanse rally, omdat hij ontevreden is over de route en de afgelaste etappes in de afgelopen edities van de Dakar Rally, die de laatste jaren in Zuid-Amerika wordt verreden.



Ook Hans Stacey, winnaar van het klassement voor trucks in 2007, verschijnt niet aan de streep van de Dakar Rally. Evenals Erik van Loon die het te druk heeft nu zijn bedrijf een sterke groei doormaakt. "Dat maakt een goede voorbereiding onmogelijk", laat hij weten.



In plaats van de bekende namen verschijnen de debutanten Janus van Kasteren uit Veldhoven (trucks) en Maikel Smits uit Schijndel (motoren) aan de start. Andere Brabantse deelnemers zijn Kees Koolen uit Bergeyk (quads), Jurgen van den Goorbergh uit Breda (motoren), Ebert Dollevoet uit Valkenswaard (buggy) en Ton van Genugten uit Eersel (trucks) en Maurik van den Heuvel uit Boekel (trucks).

Lima

De komende Dakar Rally start op 6 januari in Lima, de hoofdstad van Peru. Vandaar gaat het via Bolivia naar Argentinië. De finish is op 20 januari in Cordoba. In totaal komen 26 Nederlanders aan de start van de Dakar Rally, onder wie de tweeling Tim en Tom Coronel. Het gaat om negen truckers, zeven motorrijders en zeven coureurs in een auto of buggy.