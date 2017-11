Beroep Philharmonie Zuid tegen korting op Brabantse subsidie afgewezen

DEN BOSCH - De provincie Brabant hoeft het besluit om te korten op de subsidie voor de Philharmonie Zuidnederland niet terug te draaien. Het orkest had tegen de korting van een half miljoen per jaar bezwaar aangetekend bij de Hoor en Adviescommissie (HAC) van de provincie.

Maar die commissie vindt dat de beslissing in orde is. Dat betekent dat het orkest de komende jaren een subsidie krijgt van anderhalf miljoen euro per jaar.



Boos

Het orkest reageerde boos toen gedeputeerde staten voor de zomer aankondigden dat de subsidie van twee miljoen zou worden teruggebracht tot anderhalf miljoen. Het gaat niet om een bezuiniging van de provincie. Gedeputeerde Henri Swinkels wil de half miljoen die het orkest niet krijgt, gebruiken voor vernieuwing van de symfonische muziek.



Het orkest kan tegen het besluit van de provincie nog in beroep gaan bij de rechter.