Sprinkhaan gevonden in schilderij Vincent van Gogh

Het schilderij waarin de sprinkhaan is gevonden. (Foto: The Nelson-Atkins Museum of Art in Kansas City)

KANSAS CITY - Een sprinkhaan heeft eind negentiende eeuw een wel heel kostbare laatste rustplaats gevonden, namelijk in een schilderij van Vincent van Gogh. De resten van de sprinkhaan zijn gevonden tijdens onderzoek naar een doek met olijfbomen in een museum in het Amerikaanse Kansas City.

Met het blote oog is het insect niet te zien. Toch zijn de onderzoekers erg enthousiast over de vondst. Zo gek is het echter niet, want Van Gogh schilderde veel buiten en dan kan er natuurlijk een beestje in de dikke verf belanden.



De onderzoekers denken dat de sprinkhaan al dood was, toen hij werd ‘meegeschilderd’ door de van oorsprong Zundertse Van Gogh. Het lijkt er namelijk op dat het beestje niet meer heeft bewogen in de verf.