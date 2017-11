Bedrijven aansprakelijk na dodelijke val bouwvakkers: schadevergoeding in zicht

EINDHOVEN - De bedrijven die betrokken waren bij een tweevoudig dodelijk ongeval in Zaltbommel, hebben hun aansprakelijkheid erkend. Dit zegt de Eindhovense advocaat Coen Verberne.

Hij is hier 'heel blij' mee. Volgens hem kunnen nu afspraken worden gemaakt over de afwikkeling van de financiële schade.



Bak hoogwerker schoot los

Verberne verdedigt de belangen van een man uit Someren, die bij het ongeluk van vorig jaar mei zwaargewond raakte. Twee dorpsgenoten overleefden het ongeluk niet. De drie zaten in een bak van een hoogwerker, die plotseling losschoot.



Verberne hoopt dat er voor zijn cliënt een regeling kan worden getroffen waardoor hij weer kan gaan werken. Voor de twee andere slachtoffers gelden andere (reguliere) afspraken, omdat zij om het leven zijn gekomen.



Spandoek bevestigen aan hotel

De drie mannen waren aan het werk bij een hotel aan de snelweg A2 bij Zaltbommel, dat werd omgebouwd tot een Van der Valk-vestiging. Tijdens hun klus wilden ze in de bak van een hoogwerker een spandoek aan de gevel van het gebouw bevestigen. Op dat moment viel de bak naar beneden.



De drie inwoners van Someren werkten voor Wijnen Bouw in Someren en een bedrijf in het Gelderse Kerkdriel. De bedrijven waren niet bereikbaar voor commentaar.



Technische gebreken

Het bedrijfsongeluk bleek het gevolg te zijn van technische gebreken. In een lijvig rapport van de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) staat dat er het nodige mis was aan de hoogwerker waar de mannen in zaten.



Het apparaat was niet gekeurd nadat het eerder was afgekeurd. Ook is de hoogwerker verkeerd gebruikt, zo wordt geconstateerd.