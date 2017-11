Opvangcentra voor gewonde wilde dieren luiden noodklok: subsidie moet blijven

DEN BOSCH - Wat doe je met een vogel die tegen een lantarenpaal is opgevlogen en zwaargewond op de grond ligt? Die kun je naar één van de opvangcentra voor gewonde wilde dieren brengen. Die centra luiden woensdag de noodklok. Ze hebben geld nodig van de provincie.

Voor gewonde dieren uit de Brabantse natuur zijn er opvangcentra in onder meer Zundert, Someren, Roosendaal (egelopvang) en Oss (vleermuizenopvang). De afgelopen jaren kregen deze centra tijdelijk subsidie van de provincie. En daar komt nu een einde aan.



"Als we in 2018 geen subsidie krijgen komen we echt in de problemen. We kunnen dan geen personeel meer aannemen dat de vrijwilligers begeleid", zegt bestuurslid van stichting Fauna Opvang Frabant (FOB) Charles Brosens. "Het komt erop neer dat we personeel moeten ontslaan."



Belangrijk voor de maatschappij

Er is volgens Brosens maatschappelijke behoefte aan opvangcentra. "De dieren komen uit de hele provincie. We zijn ook partner van de politie, dus bij inbeslagnames nemen wij dieren op." Zonder die subsidie is dat volgens Brosens niet meer mogelijk.



De FOB roept Provinciale Staten op om vrijdag tijdens de begrotingsbehandeling toch opnieuw subsidie te verlenen. De Partij voor de Dieren is voor.