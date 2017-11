Van wie zijn de botten in het kistje uit de Tilburgse Sacramentskerk?

TILBURG - In het geheimzinnige, verzegelde kistje uit de Sacramentskerk in Tilburg zitten hoogstwaarschijnlijk botjes. Maar van wie deze botten zijn, is onduidelijk. "Ik durf nu wel met zekerheid te zeggen dat het om botten gaat. Alleen de vraag is van wie?", aldus vinder Gijs van Eijk. Het is nog onbekend aan welke heilige de Tilburgse kerk is toegewijd.

"In een altaar worden eigenlijk altijd relikwieën bewaard", vertelt kapelaan Karel Loodts van Parochie de Goede Herder in Tilburg, waar de Sacramentskerk onder valt.

Graf geopend

“Het gaat dan om bepaalde voorwerpen. Zoals stukjes stof van een kledingstuk dat een heilige gedragen heeft.” Wanneer er iemand door de kerk heilig wordt verklaard, wordt het graf geopend. “Als er dan nog overblijfselen zijn, bijvoorbeeld botjes, dan gooien ze die niet weg. De botjes worden dan bewaard en uitgedeeld aan kerken of instanties die er iets mee kunnen.”

De botjes worden dan in een relikwie bewaard. Vervolgens wordt de relikwie onder een altaarsteen in het altaar geplaatst. “Onder die steen is een kleine ruimte waar een relikwie in bewaard wordt."



Archief

De vinder, Gijs van Eijk uit Berkel-Enschot, heeft inmiddels contact gehad met een bevriende preister. Hij bevestigt dit verhaal. "Ik durf nu wel met zekerheid te zeggen dat het om botten gaat. Alleen de vraag is van wie?" Het is nog onbekend aan welke heilige de Tilburgse kerk is toegewijd. Van Eijk hoopt daarom dat het kerkarchief hem binnenkort meer duidelijkheid kan geven.