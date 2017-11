Masturberende taxichauffeur uit Sint-Michielsgestel opgepakt voor bezit kinderporno

SINT-MICHIELSGESTEL - De 42-jarige man uit Sint-Michielsgestel die begin juni werd betrapt op masturberen in een taxi in de buurt van een speeltuin, is dinsdag aangehouden voor het bezit van kinderporno. Hij werd al verdacht van schennispleging.

De politie zegt dat de man zelf geen kinderporno heeft gemaakt en ook geen ontucht met minderjarigen heeft gepleegd.



Begin juni kwam de man in opspraak nadat er een filmpje van hem online was gezet waarbij hij te zien was terwijl hij masturbeerde in zijn taxi in de buurt van een speeltuin in Den Bosch.

Boos

Het filmpje van de masturberende taxichauffeur werd duizenden keren gedeeld op Facebook. De persoon die het filmpje maakte, was boos over het feit dat de inwoner van Sint-Michielsgestel zich betastte in de buurt van een speelveldje met kinderen. Ook het adres van de man werd gedeeld op social media.

Nog diezelfde dag werden de man en zijn moeder thuis opgezocht en geslagen. Ook werd er een ruit van het huis ingegooid. De taxichauffeur en zijn ouders zijn door de politie ergens anders ondergebracht.



Geen nieuwe beelden

De politie startte vervolgens een onderzoek naar de man. Hierbij werden zijn computers in beslag genomen. Hierop werd kinderporno aangetroffen. Het gaat om ‘bestaand materiaal’ volgens de politie. Er zijn geen beelden van nieuwe slachtoffers gevonden. De man zit vast en wordt donderdag voorgeleid.