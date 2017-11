Zin om aan heli's te sleutelen? Luchtmachtbasis Gilze-Rijen zoekt dringend 150 technici

GILZE EN RIJEN - Vliegbasis Gilze-Rijen kampt met een ernstig personeelstekort. Ze komen driehonderd medewerkers te kort, waarvan 150 met een technische achtergrond. En vooral die technici zijn lastig te vinden. "Jongens en meisjes zijn niet zo geïnteresseerd om het technische vak te kiezen", zegt commandant van de vliegbasis Gerhard Polet.

Het zijn eigenlijk twee soorten medewerkers waar de vliegbasis naar zoekt. Enerzijds de beginnende soldaat, de monteur, die direct vanuit school aan de slag kan. Anderzijds de middencategorie: de dertigers. "Daar stroomt veel personeel van uit", legt Polet uit. "Dus we zoeken vervanging van de mensen die ongewild de dienst verlaten."



Niet acuut

Het personeelstekort levert volgens Polet op Gilze-Rijen nog geen acuut probleem op: "Omdat we niet op uitzending zijn. Als we op missie zijn, gaan we over in een 24-7 bedrijf. Dan moeten we alle posten bezet hebben, ook in de avond en nacht."



Maar de komende twee jaar zijn er geen missies, Defensie werkt aan een operationeel herstel. Polet: "Dat betekent dat we de energie kunnen stoppen in oefeningen en we kunnen investeren: proberen mensen bij Defensie te krijgen."



Groeien

De luchtmachtbasis gaat voor het werven van de dertigers naar gespecialiseerde uitzendbureaus. En voor de jongeren organiseren ze op de basis allerlei evenementen om ze te interesseren. Commandant Polet: "Het uitzicht bij Defensie ziet er goed uit. We krijgen extra geld, we mogen weer groeien."