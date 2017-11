Alcoholverbod in Sprang-Capelle: 'Ze roken meer dan dat ze drinken'

SPRANG-CAPELLE - Waarschuwingsborden bij het Raadhuisplein in Sprang-Capelle. Vanaf woensdag geldt er een alcoholverbod. Sommige omwonenden zijn de overlast beu. Al is drank niet het grootste probleem: "Ik kan nou niet zeggen dat de jongelui hier ladderzat rondhangen, wel liggen er vaak tientallen peuken", zegt Adrie Hommel, die in een appartement op het plein woont.

Overdag is het rustig op het plein, dat juist wordt opgeknapt. "Ik woon hier al twintig jaar en in de jaren negentig was de overlast veel erger, toen scheurden jongeren hier rond met auto's", zegt een man die boodschappen komt doen.



Verblijfsverbod

De grootste overlast kwam tot voor kort van een vijftiger, die vaak dronk op het plein. Die man trok veel ander volk aan en die zorgden samen voor veel overlast, maar nu heeft hij een verblijfsverbod en mag niet meer op het plein komen.



Sommige bewoners van het appartementencomplex op het plein klagen wel over geluidsoverlast:" Een groepje hangjongeren komt samen om te kletsen en te roken en dat hoor je binnen." Bewoners denken niet dat het alcoholverbod helpt tegen die overlast: "Wij hebben last van de overlast en die is met het alcoholverbod niet voorbij", zegt Ad Hommel.



Sodom en gomorra

Een woordvoerder van de gemeente Waalwijk zegt dat het zeker geen sodom en gomorra is in Sprang-Capelle:"Het alcoholverbod geldt op meer plaatsen in de gemeente, het is een maatregel die er voor zorgt dat de politie kan ingrijpen bij overlast."



Een bejaarde man die op het plein woont heeft daar zijn twijfels over: "Politie, die zie je hier echt nooit."