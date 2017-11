Veertig kunstenaars op drieduizend vierkante meter: vrijdag begint de Brabant Biënnale

TILBURG - Hij verkoopt kunst in zijn galerie in Vught maar Joris van Loon pakt het graag wat groter aan. In de Koepelhal bij het Tilburgs station bouwt hij druk aan de Brabant Biënnale: veertig kunstenaars exposeren hun werk op drieduizend vierkante meter. Inmiddels heeft Van Loon bijna twintig Biënnales achter de rug en heeft hij volop plannen zijn idee verder nog uit te proberen in andere Nederlandse steden én het buitenland.

"Kunstenaars zoeken een publiek," is zijn redenering. "Ze willen met hun kunst een verhaal vertellen en wij bieden hen dat podium. Voor de kunstenaars is het goed als steeds meer mensen hen kennen." Zakelijk werken de Biennales ook goed, voegt hij er desgevraagd aan toe. Hij kan het evenement organiseren met de hulp van sponsors, waaronder de Rabobank, maar de grote tentoonstellingen zorgen op termijn ook voor een stijging van het aantal verkochte kunstwerken.Van Loon exposeert kunstenaars die aan zijn galerie verbonden zijn maar is ook telkens op zoek naar nieuw werk. In de Biënnale die vrijdag in Tilburg begint, komt hij onder andere met de Britse fotograaf Jeff Robb die opvallende drie-D foto's maakt. Zijn modellen staan voor vijftien camera's tegelijk; die vijftien beelden worden in lagen over elkaar heen afgedrukt; de foto's hebben een enorme diepte en wie er langs loopt, ziet het beeld verschuiven. De hersenen moeten trouwens wel even werken voordat ze de foto's aan kunnen; veel kijkers voelen zich de eerste keer een tikje duizeligNieuw is ook Laura Potet . In een van de opblaasbare paviljoens die Van Loon in de Tilburgse hal heeft geplaatst, stapelt zij glazen bollen op elkaar tot grote kunstwerken die meteen doen denken aan grote bergen zeepbellen. "Het gaat over jeugdherinneringen,"vertelt ze. "Maar ook over de durf om te dromen." De Francaise werkt al jaren met glas. De combinatie van glas en licht noemt ze 'magisch'.



Klassiek figuratief

Van Loon kiest al jaren voor wat hij "klassieke, figuratieve kunst" noemt, of zoals hij het ook zegt: "We gaan hier niet voor de avant-garde. Dit is de kunst die ik zelf mooi vind en waar een groot publiek voor is."

De Brabant Biënnale begint vrijdag en duurt dan tot 26 november.