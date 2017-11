A58 afgesloten vanwege bevalling, vrouw naar ziekenhuis gebracht

De zwangere vrouw is middenin de file opgehaald door de ambulance. (Foto: Toby de Kort)

HILVARENBEEK - De A58 is woensdagavond tijdelijk afgesloten omdat een hoogzwangere vrouw op het punt stond te bevallen. Het verkeer stond al vast vanwege een ongeluk ter hoogte van de afslag Hilvarenbeek/Tilburg. Het verkeer werd enige tijd tegengehouden, zodat de ambulance de vrouw naar het ziekenhuis kon brengen.

Ter hoogte van de afslag Hilvarenbeek klapte een automobilist tegen de vangrail. De zwangere vrouw stond daardoor vast in de file. De verloskundige reed voor de vrouw. De vrouw is inmiddels naar het ziekenhuis gebracht.

Ziekenhuis

De vrouw stond stil bij de afslag naar het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. Vermoedelijk waren ze daarnaar onderweg.



Bij het ongeluk raakte een man gewond. Het is onduidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn. De auto is total loss.