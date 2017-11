3000 liter grondstof voor drugs gevonden midden in woonwijk Tilburg

TILBURG - De politie heeft woensdagavond in een loods aan de Lambert de Wijsstraat in de Tilburgse wijk Goirke zo'n drieduizend liter grondstof voor drugs aangetroffen. De stof is waarschijnlijk voor de productie van MDMA.

Een woordvoerder laat weten dat de inval onderdeel is van de grootschalige anti-drugsactie Operatie Impact, die de politie dinsdag is gestart. Net als bij de eerdere invallen van dinsdag en woensdag kwam de politie de grondstof op het spoor via een tip.



Omdat er geen andere materialen om drugs mee te maken in de loods staan, vermoedt de politie dat de ruimte enkel als opslagplaats dient. Naast de grondstof werd ook 25 kilo zwaar vuurwerk gevonden.Het adres is al langer bekend bij de politie. Een paar jaar geleden werden op het zelfde adres 'duizenden kilo's' vuurwerk gevonden . De EOD moest die lading toen komen opruimen.De vloeistof is opgeslagen in zestien metalen tonnen op een aantal pallets. Er waren twee personen aanwezig bij de loods toen de politie de inval deed. Er is nog niemand aangehouden.