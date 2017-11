Jongens met mes overvallen cafetaria in Geldrop

Het cafetaria is overvallen door twee tieners. (Foto: Dave Hendriks/SQ Vision)

GELDROP - Cafetaria Beneden Beekloop in Geldrop is woensdagavond overvallen. Twee jongens met een mes drongen rond tien over half acht de zaak binnen.

Het gaat om zeer jonge overvallers. Hun leeftijd wordt geschat rond de 13 jaar. Ze zijn zonder buit op de fiets gevlucht. Niemand raakte gewond.



Signalement

Het gaat om lichtgetinte jongens. Ze dragen allebei een pet, met daar overheen een capuchon. Het tweetal heeft donkere kleding aan.