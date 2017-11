Coffeeshops lanceren landelijke 'Bob-campagne' tegen softdrugs in het verkeer

EINDHOVEN - Bob jij of Bob ik? Wie dat hoort, denkt waarschijnlijk aan drank in het verkeer. Maar coffeeshops in Eindhoven lanceren deze maand een campagne tegen het rijden onder invloed van softdrugs. Sinds 1 juli kan de politie softdrugsgebruikers namelijk pakken via een speekseltest.

Voor de Eindhovense coffeeshops is het de derde poging om een campagne van de grond te krijgen. Twee eerdere pogingen mislukten omdat Veilig Verkeer Nederland (VVN) en het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) bezwaar maakten tegen het gebruik van de term Bob (Bewust Onbenevelde Bestuurder).



573 coffeeshops

De campagne tegen softdrugs in het verkeer wordt volgende week gepresenteerd. Alle 573 coffeeshops in Nederland ontvangen daarna flyers en posters.