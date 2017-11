Vrouw overleden na bedrijfsongeval bij verpakkingsbedrijf in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Er is een vrouw in de nacht van woensdag op donderdag overleden bij verpakkingsbedrijf Smurfit Kappa in Etten-Leur. Dat meldt de politie.

De vrouw raakte bekneld in een machine. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd om de vrouw te reanimeren, maar dat mocht niet baten.



Oorzaak onduidelijk

Wat er precies is gebeurd bij het ongeluk is nog onduidelijk volgens de politie. De technische recherche en de arbeidsinspectie zijn een onderzoek gestart.