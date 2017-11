Brabanders ondanks files niet uit de auto te branden

EINDHOVEN - De A58, de A2, de A16, de A67. Het zijn beruchte filewegen in Brabant. De Brabantse grote steden slibben in de spits dicht met auto’s uit de dorpen in de omgeving waar dus een half uur eerder de provinciale wegen vol staan met uitgaand verkeer. Desondanks nemen Brabanders weinig het openbaar vervoer, laat staan de fiets.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS toont vandaag aan hoe Nederlanders reizen. Bijna de helft van alle ritjes doen Brabanders met de auto. Alleen Limburgers en Drenten gaan nog vaker met de auto.



Openbaar vervoer

Als het gaat om openbaar vervoer bevindt Brabant zich juist weer in de onderste regionen. Maar 3,6 van alle ritjes maken Brabanders met de bus. Dat is ongeveer evenveel als in Overijssel, Drenthe en Friesland. Alleen de Zeeuwen gaan minder vaak met de bus. In de drukke Randstad is dat beeld juist andersom. Daar gaan mensen veel vaker met het openbaar vervoer en minder met de auto.



Geen fietsers

Brabanders zijn geen fietsers. Maar 23 procent van de ritjes gaat op de fiets. Alleen in de winderige Flevopolder en het heuvelachtige Limburg stappen de mensen minder vaak op de fiets.



Op het onderstaande kaartje kun je zien hoe Brabanders zich verplaatsen.