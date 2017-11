Verwarde man gooit meubels op straat en steekt huis in brand in Oosterhout

OOSTERHOUT - Een verwarde man heeft donderdagochtend zijn huis in brand gestoken aan de Kannonierstraat in Oosterhout. Dat deed hij nadat hij een fiets en wat huisraad door het woonkamerraam naar buiten gooide.

De brandweer was er snel bij en voorkwam dat het huis helemaal uitbrandde. De ravage in de woning is wel groot.



Bewoner gewond

De bewoner raakte gewond en is door ambulancepersoneel behandeld. Er werd in eerste instantie een traumahelikopter opgeroepen maar die hoefde uiteindelijk niet meer te komen. De man is een bekende van de politie en andere hulpverleners.