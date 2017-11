Tilburgse componist Momotenko krijgt wereldpremière in Amsterdams concertgebouw

AMSTERDAM - Het zijn spannende dagen voor de Tilburgse componist Fred Momotenko. Op 25 november wordt een nieuw werk van hem voor het eerst uitgevoerd in het Amsterdamse concertgebouw. Hij schreef de compositie van krap twintig minuten in opdracht van de NTR voor het Groot Omroepkoor. Tijdens hetzelfde concert zingt dat koor de 'All Night Vigil' van Rachmaninov. Het zijn allemaal beroemde namen uit de klassieke muziek. "Super spannend", zegt Momotenko er zelf over.

Momotenko is een Nederlander maar hij werd in Rusland geboren (1970). En in zijn nieuwe compositie komt veel van de Russische cultuur terug. Als uitgangspunt nam hij een gedicht van Boris Pasternak, de schrijver van het wereldberoemde romantische boek Dokter Zjivago (in 1965 verfilmd met Omar Sharif).



Znamenny

Voor de muziek ging hij terug naar een traditionele Russische manier van zingen die hij speciaal voor zijn compositie heeft moeten leren. "Het was echt als het leren van een nieuwe taal."



Het heet Znamenny en het klinkt zo:



Het is een manier van zingen uit de Russisch orthodoxe kerk die ook nog eens gebruik maakt van een heel ander notenschrift dan wat normaliter in de klassieke muziek wordt gebruikt. Om het goed onder de knie te krijgen, moest Momotenko dat notenschrift leren, ook al heeft hij zijn eigen compositie in westerse noten opgeschreven.Het Groot Omroepkoor is inmiddels al bezig om het stuk van de Tilburger in te studeren. Hij mag daar nog niet bij zijn. Pas over een week is hij welkom op de repetities en dat zal het moment zijn dat hij de compositie waar hij al maanden mee bezig is voor het eerst hoort.Momotenko is een gerenommeerde componist die in Brabant eerder de aandacht trok met een bijzondere compositie over het voormalige St. Ceciliaklooster in Zijtaart. De kwaliteit van dit werk was voor de NTR reden hem de compositieopdracht te geven.Hieronder zie je de trailer voor de voorstelling 'Cloud Messenger' die Momotenko maakte met onder meer de Helmondse choreograaf Hans Tuerlings en een compositie van Momotenko voor piano vier handen.