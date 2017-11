Brand en flinke rookontwikkeling in woonhuis Etten-Leur

ETTEN-LEUR - In Etten-Leur stond donderdagochtend een bovenverdieping van een woonhuis aan de Bootstraat in brand. Buren zagen rook uit het slaapkamerraam komen en alarmeerden de hulpdiensten.

De brandweer was snel ter plaatse en ging naar binnen om de brand te blussen. De bewoners van het pand waren ten tijde van de brand thuis, maar konden op tijd naar buiten. Een van de bewoners klaagde over brandende ogen en geïrriteerde luchtwegen. Deze persoon werd door het personeel van de ambulance nagekeken.



De brand ontstond tussen twee verdiepingen. Dit maakte het blussen lastig. Daarom kwam er ook nog een hoogwerker ter plaatse. Bij de naastgelegen woningen voerde de brandweer controles uit. De brandweer was namelijk bang dat de brand via de muren zou overslaan. Dit bleek niet het geval. Uit voorzorg werden de naastgelegen woningen wel extra geventileerd.