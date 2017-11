Toen Mark het uitmaakte met zijn vriendin werd hij overgoten met zwavelzuur: rechtszaak begonnen

BRISTOL/RIJSBERGEN - “Als je niet met mij samen wil zijn, dan ook niet met iemand anders”, dat riep de Britse verdachte Berlinah W. voordat ze Mark van Dongen uit Rijsbergen overgooide met zwavelzuur. De 29-jarige Brabander raakte in 2015 ernstig verminkt en overleed begin dit jaar. Woensdag begon in het Engelse Bristol de rechtszaak tegen de vrouw die hem verwondde.

De vrouw staat terecht voor moord. Britse media schrijven uitgebreid over de zaak en eindelijk wordt er iets meer bekend over de motieven van de vrouw.

Slachtoffer overleed begin dit jaar

Mark studeerde in het Engelse Bristol. Vijf jaar lang had hij een relatie met de Zuid-Afrikaanse verdachte (48) en woonde met haar samen. Toen hij het uitmaakte, verminkte de vrouw Mark door zwavelzuur over hem heen te gooien.



Mark was na de aanslag vanaf zijn nek verlamd. Hij verloor zijn linkerbeen, een oog en een oor. Meer dan tachtig procent van zijn lichaam was vreselijk verminkt.

Door het zuur waren zijn botten aangetast en dat veroorzaakte helse pijnen. Begin dit jaar, vijftien maanden na de aanval, pleegde Mark euthanasie omdat niet kon leven met zijn verwondingen.

Mark getuigt vanaf ziekenhuisbed

In de rechtszaal werd een video getoond waarin Mark verklaringen aflegt. Die opnames werden in de zomer van 2016 gemaakt in het ziekenhuis, schrijft de BBC.



Het blijkt dat de vrouw al vaker agressief was tegenover Mark. In 2014 zou ze na een ruzie kokend water over hem hebben gegooid.



Volgens de Bristol Post vertelde Mark in de video ook dat Berlinah hem chanteerde. Zo zou ze zichzelf in haar gezicht hebben geslagen. Daarna dreigde ze naar de politie te stappen als hij haar zou verlaten. Daar zou ze gaan vertellen dat hij haar geslagen had.

Verdachte ontkent

De vrouw wordt aangeklaagd voor moord, maar ze ontkent dat ze Mark wilde doden. Haar advocaat vertelde in de rechtbank dat ze dacht dat ze een glas water over haar ex heen gooide.



“Mark zou het zwavelzuur in het glas hebben gedaan zonder dat zij daar iets van wist. Mark wilde dat zij het glas op zou drinken”, luidt het argument van de verdediging. Mark zou dat hebben gedaan omdat Berlinah hem wilde gaan chanteren met persoonlijke informatie.



Liveblog

De Bristol Post doet rechtstreeks verslag van de rechtszaak in een liveblog. Het verslag van de eerste dag van het proces lees je hier.



De rechtszaak gaat vier weken duren. Kees van Dongen, de vader van Mark is daarbij aanwezig. Begin dit jaar werd een crowdfundingsactie opgezet zodat hij naar Engeland kon afreizen voor de rechtszaak.