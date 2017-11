Politievrouw Gertrude Graumans nieuwe directeur Woenselse Poort

EINDHOVEN - Gertrude Graumans wordt de nieuwe directeur van de forensisch psychiatrische instelling de Woenselse Poort in Eindhoven. Zij volgt Johan Nijhuis op, die tijdelijk directeur was na een roerige periode waarin de Woenselse Poort onder vuur lag en de goede weg in sloeg. Zelfs de Tweede Kamer debatteerde over de problemen bij de instelling.

Gertrude Graumans is 53 jaar en op dit moment manager bij de politie in Rotterdam. Voorheen was zij werkzaam als districtschef Politie Rotterdam Noord en daarvoor was Graumans regionaal manager van de ambulancevoorziening in Zuidoost-Brabant.



Misstanden

In de Woenselse Poort worden ook tbs'ers verpleegd. Er was van alles mis. Er worden drugs binnengesmokkeld, er ontstonden verboden liefdes tussen personeel en cliënten, er was veel agressie onder de cliënten en er werden relatief veel zelfmoorden gepleegd.



Nadat zelfs de Tweede Kamer zich er mee bemoeide werd er onder leiding van interim-directeur Johan Nijhuis schoon schip gemaakt. Per 1 januari krijgt de Woenselse Poort in Gertrude Graumans weer een definitieve directeur.