Gemeente wil wel, maar wetgeving maakt sluiting drugsloods Tilburg nu nog onmogelijk

TILBURG - Als het aan de omwonenden ligt, wordt de loods aan de Lambert de Wijsstraat in Tilburg gesloten. In het pand lagen duizenden liters grondstof voor drugs opgeslagen, waarschijnlijk bedoeld voor de productie van miljoenen XTC-pillen. De buurt wil niets liever dan dat het pand op slot gaat, maar volgens de gemeente is dat op basis van de huidige wetgeving onmogelijk.

"Dit is nou precies waarom we pleiten voor ruimere bevoegdheid", laat een woordvoerder van de gemeente weten. "De wet schrijft op dit moment nog voor dat we een pand pas mogen sluiten als de stoffen die we vinden voorkomen in de opiumwet. En dat is niet het geval met MDMA."



Ruimere bevoegdheden

De wet die hierin verandering kan brengen, is volgens de gemeentelijke woordvoerder in de maak. "Het wetsvoorstel wordt binnen niet al te lange tijd ingediend." In die wet worden de ruimere bevoegdheden geregeld waarmee gemeenten gemakkelijker tot sluiting van dergelijke 'drugsloodsen' kunnen overgaan.





Buurtbewoners reageerden donderdag nogal gelaten op de 'vondst' van de enorme hoeveelheid MDMA in hun wijk . "Er gebeuren daar al lang vreemde dingen. De eigenaar zat een tijd vast nadat er een grote hoeveelheid zwaar vuurwerk was gevonden. Maar hij komt vrij en meteen is het weer mis.""Wat kun je eraan doen", vraagt een andere buurtbewoner zich af. "het pand zou eigenlijk dicht moeten, maar daar gaan wij niet over."De vaten met MDMA zijn inmiddels weggehaald uit het pand.