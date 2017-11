In deze 21 restaurants kun je goedkoop en goed eten

EINDHOVEN - De Bib Gourmands - vermeldingen van restaurants die een volledig kwaliteitsmenu aanbieden voor onder de 37 euro - zijn uitgedeeld en daar zitten 21 Brabantse restaurants tussen. Eén restaurant is er dit jaar bijgekomen, namelijk Valenzia in Eindhoven.

De zogenaamde ‘Bibs’ zijn een waardering van Michelin, maar dan wordt er vooral rekening gehouden met de prijs-kwaliteitverhouding. In de onderstaande restaurants kun je volgens de jury drie hoogstaande gerechten eten voor maximaal 37 euro.



Tilburg aan top

Eén stad is verreweg het best vertegenwoordigd in de lijst. Van de 21 restaurants komen er liefst vier uit Tilburg. Eindhoven, Breda en Oirschot hebben er ieder twee.



Brabantse restaurants in de Bib Gourmand 2018-lijst:

Bergen op Zoom - Hemingway

Breda - Stadstuin en Salon de Provence

Cuijk - Carpe Diem

Eersel - Promessa

Eindhoven - Umami by Han

Eindhoven - Valenzia by Zarzo (nieuw)

Etten-Leur - Bistro het lelijke eendje

Gemert - Kastanjehof

Hilvarenbeek - Auberge Het Kookhuys

Oeffelt - Bloemers

Oirschot - La Fleurie

Oirschot - De Meulen

Ossendrecht - Jagersrust

Ravenstein - Versaen

Reusel - Lucas

Roosendaal - Vroenhout

Sleeuwwijk - Brasserie BovenDeRivieren

Tilburg - Brasserie Kok Verhoeven

Tilburg - Hofstede de Blaak

Tilburg - De Houtloods

Tilburg - L’Olivo