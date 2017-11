Kunstwerken op je dak die ook nog stroom opwekken

ROOSENDAAL - Sommige mensen en bedrijven willen ze wel, maar nemen ze niet omdat ze lelijk zijn: zonnepanelen. Van die grote zwarte of donkerblauwe platen op het dak. Goed voor het milieu en de portemonnee, maar mooi is anders. Vanaf nu kan dit argument regelrecht de prullenbak in.

Guust Verpaalen zorgt met zijn bedrijf Kameleon Solar voor mooie zonnepanelen. Wilt u een echte Van Gogh op het dak of tegen de gevel? Of toch liever een foto van jezelf of het logo van je bedrijf? Dankzij dit bedrijf uit Roosendaal kan het allemaal.



Ook de politiek kreeg lucht van het bedrukte paneel. Donderdag nam gedeputeerde Anne-Marie Spierings een kijkje bij het bedrijf. "Ze was vooral verrast dat er in West-Brabant een zonnepanelenfabriek staat. Ze kwam voor informatie en is anderhalf uur geweest", vertelt Guust.



Bus

Guust heeft samen met zijn werknemers een techniek ontwikkelt om panelen te bedrukken en ook nog elektriciteit op blijven wekken. Het bedrijf was al langere tijd aan het denken over het mooi maken van panelen, toen een werknemer geïnspireerd raakte door een reclametechniek op een rijdende bus en met een geniaal idee kwam. "Een werknemer wilde hetzelfde drukprincipe op zonnepanelen toepassen", vertelt Guust.

Jordanië

Het bedrijf bewerkt een ontwerp eerst digitaal en smelt de afbeelding vervolgens in het paneel. Dat smelten doen ze niet zelf. Dat gebeurt in een glasfabriek. Voorlopig is Guust nog een van de weinigen ter wereld die dit kan. “Vandaag kregen we een aanvraag uit Jordanië en er is ook een gebouw in Canada waarmee wij volop in de ontwerpfase zitten."

Maar ook dichter bij de deur komen de panelen van Guust. “We zijn in overleg met de architect van Mariadal in Roosendaal. Als alles doorgaat, komen er op de gevel panelen met daarop een afbeelding van de oude kloostertuin.”

Het enige nadeel aan een gepersonaliseerd paneel is dat het iets minder stroom opwekt. “Het verlies is vijfentwintig procent”, vertelt Guust. Maar dan heb je wel een mooi paneel.