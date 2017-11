GLOW Eindhoven komt eraan: zes spektakelstukken die je echt gezien moet hebben

EINDHOVEN - Het is vanaf zaterdag weer tijd voor een van de grootste lichtfestivals ter wereld: GLOW Eindhoven. Ook dit jaar worden bezoekers getrakteerd op een serie spectaculaire lichtshows en kunstwerken. Wij hebben alvast op een rij gezet welke lichtattracties en optredens je absoluut niet mag missen.

1. De lichtshow in het Philips Stadion

Een lichtshowoptreden van een half uur in een van de grootste stadions van Nederland, wat wil je nog meer? Op een podium van zestig meter groot wordt het verhaal verteld van Eindhoven Lichtstad met 3D-projecties, muziek, dansers en special effects. De show heet ‘Once upon a light’. Voorstellingen zijn elke dag om halfacht en negen uur in de avond. Kaartjes zijn online te koop.



2. Fatih Moskee

De Fatih Moskee is dit jaar onderdeel van GlOW. Het motto van de lichtshow op de moskee is 'Shine like the Whole Universe is Yours'.



3. Het sterrenstelsel van Eindhoven

GyroGlow op het NRE-terrein is een soort tol, met lasers en een zogenaamde ‘fosforescerende’ kern. Deze produceert iets wat wetenschappers ook wel ‘het verboden licht’ noemen. Dat kennen we van de glow-in-the-darksterren die kinderen vroeger in hun slaapkamer op het plafond plakten. Op GLOW zie je dit fenomeen in het groot. Het idee erachter is dat sterren ook miljarden jaren een lichtgevend spoor achterlaten.



Eindhoven en de gloeilamp zijn natuurlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op het bekende gebouw de BLOB zie je dit jaar een ode aan de gloeilamp De Catharinakerk in de binnenstad is elk jaar weer een hoogtepunt tijdens GLOW . Dit jaar draait het allemaal om ramen, onder de noemer 'windows'. De gekleurde ramen functioneren als dia-slides. Met hetzelfde principe wordt de inhoud van de ramen naar drie van de vier buitenste gevels geprojecteerd, zodat de glas-in-lood-beelden in de structuur van het gebouw overgaan. Je moet het zien om het te geloven!Op donderdag 17 en vrijdag 18 november kun je genieten van de zangkunsten van mezzosopraan Lotte Bovi vlakbij de Bijenkorf . Ze zal haar klanken laten horen tussen zeven en elf uur ’s avonds, op het bekende Piazza. In haar performances laat ze beeld en muziek tot één geheel versmelten.Het thema van GLOW 2017 is ‘The Source’, oftewel: de lichtbron. Glow is van 11 t/m 18 november te zien vanaf halfzeven 's avonds.