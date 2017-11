Snijden in een varkenshart in Catharina Ziekenhuis: 'Het zijn net mensenharten'

EINDHOVEN - Zorgverleners die met hartpatiënten werken mochten donderdag het mes zetten in een varkenshart in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Op die manier leren ze meer over de anatomie van het hart. "Het varkenshart lijkt veel op een mensenhart, het ideale oefenmateriaal dus", zegt hartchirurg Bart van Straten die het snijcollege gaf.

Tegenwoordig worden bij een harttransplantatie vaak onderdelen van een varkenshart gebruikt. Er lopen er dus heel wat mensen rond met een hartklep van een varken. "Wij willen dat zorgverleners die iedere dag voor patiënten moeten zorgen, zoveel mogelijk kennis hebben van het hart, om zo goed mogelijk voor mensen te kunnen zorgen", zegt hartchirurg Bart van Straten.



Biefstuk

Een Brabants slachthuis levert de varkensharten aan het ziekenhuis. Dat slachthuis zorgt ervoor dat de harten onbeschadigd bij het ziekenhuis aan komen. De deelnemers die in het hart mogen snijden, zijn enthousiast: "Het lijkt een beetje op een biefstuk", zegt een verpleegster lachend. "Het voelt heel zacht aan", vindt een man die normaal gesproken echo's maakt.





Het Catharina Ziekenhuis organiseert de demonstratie al voor de elfde keer in het kader van de Hartweek. Het ziekenhuis heeft als specialiteit onder meer cardiologie. Hartpatiënten die op andere plaatsen uitbehandeld zijn, kunnen in het Catharina Ziekenhuis vaak nog geholpen worden.