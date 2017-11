Wapenhandelaar Jan B. wil zijn schuur terug: 'Ik word echt genaaid'

BREDA - De veroordeelde wapenhandelaar Jan B. uit Hulten stond donderdag weer voor de rechter. Hij probeert toegang te krijgen tot zijn schuur. Die is gesloten door de gemeente na een drugsvondst. Maar Jan B. zegt dat hij daar niks mee te maken heeft.

De kwestie begon ruim een jaar geleden te spelen, op 6 oktober 2016. Bij een controle van de gebouwen van Jan B. vond de politie 642 pillen. De burgemeester van Gilze en Rijen sloot alle gebouwen en het terrein aan de Hulteneindsestraat. Voorgoed, was de boodschap.



'Genaaid'

Jan B. pikte dat niet en legde de rechter donderdag uit waarom: "Met heel die pillen heb ik niks te maken. Ik gebruik nog geen wiet. Dat is aangetoond door alle camera's die op het terrein hangen. Er kwamen ook geen drugsgebruikers. Ik word echt genaaid." De rechtbank vroeg daarna wie daar dan voor verantwoordelijk was. "De burgemeester", voegde B. eraan toe.



De relatie tussen B. en burgemeester Boelhouwer is al sinds 2015 ernstig verstoord. B. wordt verdacht van serieuze bedreigingen richting Boelhouwer, de wijkagent en een ambtenaar. Die zaak zorgde al voor veel ophef omdat deze was afgeblazen. Het proces is begin december voor de politierechter in Breda. Eerder dit jaar is B. ook al veroordeeld voor onder meer wapenhandel.



Twee jaar dicht

In deze pillenzaak is B. vorig jaar zelf naar de rechter gestapt. Op 17 maart 2017 werd hij gedeeltelijk in het gelijk gesteld. Toen bepaalde de rechtbank in Breda dat alleen de schuur waar de drugs lagen, gesloten mag worden. Er kwam een termijn uit van twee jaar. Maar B. wil alle gebouwen terug, ook de schuur.



Zijn advocate - Dieneke Postma- legde de rechter uit waarom. Er zat inderdaad amfetamine tussen de pillen maar ook ketamine en dat is niet illegaal. Verder lagen ze er al lang, niemand weet hoe dat zit. Boven waren ze aangevreten en lagen ze verspreid.



De gemeente hield ook op de zitting vol dat zoveel drugs nooit voor eigen gebruik zijn, dus wel met handel te maken moeten hebben.



Verpaupering

Advocate Postma noemde de sluitingstermijn onredelijk. Toen de rechter haar vroeg wat dan wel redelijk is antwoordde ze met 'zes tot twaalf maanden'.



Jan B. vertelde dat het pand verpaupert en dat het dak lekt van alle kanten. De rechter vroeg daarop: "Maar u zit vast, u kunt er geen gebruik van maken?" B. antwoordde dat hij samen met zijn broer en zus eigenaar is en dat die nu niks kunnen.



De rechter doet uitspraak over zes weken.