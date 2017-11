'Lustknipper' verdwijnt achter de tralies na eerdere waarschuwingen

DEN BOSCH - De Helmondse 'lustknipper' is donderdag veroordeeld tot acht weken celstraf, waarvan vier voorwaardelijk. Omdat hij ook nog twee maanden moet zitten waarvoor hij eerder werd veroordeeld, verdwijnt de man drie maanden achter de tralies.

De man knipte op 12 augustus een stuk haar af van een vrouw die in de trein van Eindhoven naar Venlo zat. Dit was niet de eerste keer. In het verleden ging de man al vaker in de fout.



Drang

Tegenover de rechter verklaarde de man dat hij een fascinatie heeft voor vrouwen met lang haar. Het 'lustknippen' was een drang, zoals hij die nog meer heeft. "Maar die gaan vanzelf over", vertelde hij daarover.



De man is autistisch en krijgt begeleiding van de reclassering. Deskundigen en zijn verdediging wilden een celstraf voorkomen omdat zijn behandeling dan stopgezet wordt. Zij zagen liever dat de man elektronisch huisarrest kreeg.



De rechter vindt een gevangenisstraf na eerdere waarschuwingen echter onvermijdelijk.