Brabant en Friesland voor de tweede keer tegen elkaar

EINDHOVEN - In Berlijn wordt donderdagavond de winnaar bekend gemaakt van de 'European Cultural Tourism Destination 2017'. Van Gogh Brabant is een van de drie genomineerden maar Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 óók. Het zal toch niet zo zijn dat de Friezen voor de tweede keer een belangrijke prijs voor de Brabantse neuzen wegkapen?

Causales is een Duits bedrijf dat zich bezig houdt het cultuursponsoring en cultuurmarketing. De onderneming reikt ook cultuurprijzen uit en een daarvan is de 'European Cultural Tourism Destination', een prijs voor een culturele, toeristische bestemming die zich op een bijzondere manier in de markt zet. Op een gala in Berlijn wordt de prijs, samen met een aantal andere prijzen, donderdagavond uitgereikt.





Van de drie genomineerden voor de prijs komen er twee uit Nederland. 'Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018' en 'Van Gogh Brabant'. Van Gogh Brabant is een groot project waarbij alle Van Goghplaatsen in Brabant samenwerken om toeristen te trekken; daarbij wordt onder de naam Van Gogh Europe internationaal samengeweekt met Van Goghplaatsen in België en Frankrijk.Brabant en Leeuwaren concureerden eerder met elkaar. Beide waren in de race voor de titel 'Europese Culturele Hoofdstad 2018'. In 2013 besloot de jury tot de teleurstelling van veel Brabanders dat die prijs naar Leeuwarden ging. Donderdagavond krijgt Brabant dus kans op een revanche! Of er wordt nog wat zout in de Brabantse wonden gewreven.Volgens directeur Frank van den Eijnden van Van Gogh-Brabant krijgt de winnaar van de Duitse prijs "de eer en een beeldje". Dat lijkt niet veel maar hij voegt er aan toe dat de prijs vooral op de Duitse markt belangrijk is.