Tientallen gestolen fietsen gevonden in huis Breda, politie zoekt eigenaren

BREDA - In een huis in de Bredase wijk Tuinzigt zijn donderdag 35 fietsen gevonden die vermoedelijk allemaal zijn gestolen. De politie is op zoek naar de eigenaren.

De wijkagent en medewerkers van de gemeente controleerden donderdag in de wijk op onrechtmatige bewoning, woonoverlast en brandveiligheid.



Tips

Een anonieme tip leidde naar het huis met de fietsen. De politie nam ook drie scooters en een motor in beslag.



Politieteam Weerijs heeft een aantal fietsen op facebook gezet, omdat de eigenaren nog onbekend zijn. Mensen die hun rijwiel herkennen kunnen contact opnemen met de politie op het nummer 0900-8844.