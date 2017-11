Medewerkster Salsa Breeze over sfeer: 'In de urbanzaal werken er geen vrouwen achter de bar'

Bij een schietpartij in Best raakten zondagavond twee personen gewond. (Foto: Rob Engelaar)

BEST - Na de dodelijke schietpartij afgelopen zondagnacht in Best staat het salsafeest Salsa Breeze onder druk. De gemeente besloot de feesten volledig te verbieden. Een medewerkster van de feesten zegt dat bijna alle problemen bij één zaal liggen: de ‘Urban Area’.

"Het is over het algemeen een heel leuk feest waar mensen uit alle hoeken van Nederland, België en Duitsland komen om te dansen. Ze dossen zich ook helemaal uit”, zegt de medewerkster die graag anoniem wil blijven. “Alleen in de Urban Area wordt er niet gedanst. Daar zitten andere mensen die niet dansen en andere dingen doen. Daar is vaak iets aan de hand.”



Een petitie is opgezet om het verbod op het feest tegen te gaan en ook op die site is de kritiek op de specifieke zaal niet mals. “De organisatie staat ook zelden toe dat daar vrouwen achter de bar staan, omdat er een intimiderende sfeer hangt”, vertelt de medewerkster. ”Het zijn vaak vervelende types die met pakken geld rondlopen.”



