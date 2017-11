Burgemeester Depla gaat met Bredase wijk praten over Satudarah en muurschildering kickbokser

BREDA - Burgemeester Depla heeft bewoners van de Bredase wijk Tuinzigt uitgenodigd voor een gesprek. Aanleiding is een muurschildering die men wil van kickbokslegende Ramon Dekkers waar al een tijdje over gesteggeld wordt.

Een groep bewoners van de wijk Tuinzigt is boos op burgemeester Paul Depla. Dat komt omdat die kickbokser Ramon Dekkers, inmiddels bijna vijf jaar geleden overleden, onlangs heeft gelinkt aan motorclub Satudarah en daar ook onderzoek naar laat doen.



Goede naam door het slijk

Volgens de initiatiefnemers van de muurschildering - maar ook de familie van Dekkers- is erg geen sprake geweest van nauwe banden tussen Ramon Dekkers en motorclub Satudarah. Volgens hen wordt de achtvoudig wereldkampioen op deze manier zonder bewijs in een kwaad daglicht gesteld door de burgemeester. Toch hebben zij hebben de uitnodiging van Depla aangenomen.



"We gaan het zien", zegt Ivonne Peeters, één van de initiatiefnemers. "We gaan in ieder geval open het gesprek in."



Excuses

Als reactie op de handelswijze van burgemeester Depla werd er een week geleden al meer dan honderd handtekeningen opgehaald in de wijk Tuinzigt. Een aantal dat ruim genoeg is om een burgersessie af te dwingen bij een gemeenteraadsvergadering.



Dat was dan ook het doel, op die manier willen de initiatiefnemers discussie in de gemeenteraad en tekst en uitleg van de burgemeester van Breda. "En excuses", zo liet Ivonne Peeters al eerder optekenen.



Burgersessie?

Of het nu nog tot een burgersessie komt, is maar de vraag. Dat zal waarschijnlijk het gesprek volgende week tussen Depla en de initiatiefnemers uitwijzen. Daar zal ook familie van Ramon Dekkers bij aanwezig zijn. Evenals verantwoordelijk wethouder Patrick van Lunteren.