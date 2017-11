Twee verdachten van seksueel misbruik Tilburgse mogen met enkelband naar huis

TILBURG - Twee van de zeven jongens die vastzitten omdat ze worden verdacht van seksueel misbruik van een 24-jarige vrouw uit Tilburg, worden maandag vrijgelaten. Dat zegt hun advocaat Henk van Asselt. De tieners blijven wel verdachte in de zaak en krijgen een enkelband.

De jongens, in de leeftijd van 15 tot en met 18 jaar oud, zitten al zes weken vast. Van die tijd mochten ze een periode niet praten met de buitenwereld.



Misbruik

Het slachtoffer, een vrouw met een verstandelijke beperking, werd maandenlang misbruikt. Het misbruik stopte pas toen de vrouw uit Tilburg-Noord verhuisde.



De politie hield de zeven jongens in september thuis of op school aan. Ze worden er ook van verdacht persoonlijke spullen van de vrouw te hebben gestolen.