'Onze' Miss Nederland vertrekt naar Vegas om Miss Universe te worden

HANDEL - Voor Miss Nederland, Nicky Opheij uit Handel, zijn het spannende dagen. Ze vertrekt naar Las Vegas om daar mee te doen aan de Miss Universe Verkiezing. Maar voor ze richting het vliegveld gaat, moet ze haar koffer inpakken. Nou ja, koffers. Want de Miss neemt er maar liefst vier mee! Onze verslaggever Jos Verkuijlen helpt haar met inpakken.

“Je zou zeggen dat ik vier maanden ga, maar het is echt maar voor tweeëneenhalve week”, lacht Nicky. Ze somt op wat er mee gaat. “M’n finale kleding gaat mee. Ik heb heel veel kleding voor overdag en ’s avonds omdat ik er altijd op en top uit moet zien en veel moet omkleden. Sieraden, schoenen, tasjes, galakleding. En natuurlijk eten, want ik mag daar natuurlijk geen honger hebben."



Geheime tas

“Oh ja, en m’n sjerp, m’n paspoort en m’n portemonnee”, bedenkt ze zich. “En make-up, haarspullen.” Hoewel de hulp van onze Jos welkom is, is er één tas waar hij vanaf moet blijven. “Daar zit mijn finalekleding in”, zegt Nicky. “En die is nog geheim. Daar zit m’n jurk in, m’n ‘nationale kostuum’ en de jurykleding.”





De tas met galajurken mag Jos wel openritsen. Daarin zit onder meer een prachtige blauwe jurk. “Deze jurk is mijn favoriet”, zegt Nicky. “In deze jurk voel ik me net Assepoester en die film keek ik vroeger vaak.”

Hoogst haalbare

Vorige maand werd Nicky verkozen tot Miss Nederland. Ze was toen door het dolle heen. Maar Miss Universe is natuurlijk een flinke stap hoger. “Dat is echt het hoogste wat ik kan halen”, zegt ze. Nicky hoort tijdens de grote finale op 26 november of ze gewonnen heeft. Maar ze gaat er sowieso van genieten.

Er is alleen één klein probleem. Die bagage! Want vier koffers en nog allerlei handbagage, hoe gaat een Miss dat in haar eentje dragen? “Ik hoop dat als ik op het vliegveld mijn sjerp omdoe mensen wel op me afkomen”, lacht Nicky. “En dan niet alleen om met me op de foto te gaan, maar om m’n koffers te dragen!”