Villa Satudarah in Eindhoven op slot, na vondst hennepteelt en restanten drugslab

EINDHOVEN - Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven heeft donderdag een woning aan de Médoclaan voor een jaar gesloten. Het pand werd gebruikt voor hennepteelt en er zijn restanten van een drugslab gevonden. In 2014 vond bij de woning een schietpartij plaats tussen twee motorclubs.

Na de schotenwisseling tussen leden van motorclubs Satudarah en No Surrender, bleven de gemeente en justitie het pand in de gaten houden. Omdat er uit de buurt diverse signalen kwamen van overlast, controleerde het Bestuurlijk Interventieteam Eindhoven (BITE) de woning woensdagavond.

Het team, samengesteld uit onder meer ambtenaren van de gemeente, politie en brandweer, trof in de woning hennepteelt aan. Er werd bovendien illegaal elektriciteit afgetapt. Tijdens de inspectie vond het team ook restanten van een lab voor de productie van synthetische drugs. Uit onderzoek van de politie blijkt dat hiermee vele tienduizenden pillen harddrugs zijn geproduceerd. Verder lagen er in het pand kleding en attributen van (criminele) motorclubs. De politie gaat nu verder onderzoek doen.

Operatie Impact

De controle door BITE sluit aan op Operatie Impact die de afgelopen dagen in Brabant is gehouden door politie, Openbaar Ministerie en gemeenten uit Zuid-Nederland. De grootscheepse aanpak moet de ondermijnende drugscriminaliteit in de provincies Brabant, Zeeland en Limburg tegengaan.