Rachelle wil met muziek haar eetstoornis overwinnen: 'Het is nu of nooit'

TILBURG - Rachelle kampt al zeven jaar met een eetstoornis, maar nu wil ze als ‘laatste redmiddel’ naar een behandelcentrum in Zuid-Afrika. Ze moet 3000 euro inzamelen voor haar behandeling en dat doet ze door muziek te maken. “Ik wil geen dramaqueen zijn en ik wil niet als een slachtoffer gezien worden.”

Zeven jaar geleden begon het met anorexia, later werd het boulimia, nu kampt ze met een combinatie van de twee. “Ik heb me ook bij tijden verloren in de verdovende middelen en dat werd weer gevolgd door suïcidale gedachten”, vertelt Rachelle. Op die momenten besefte ze de noodzaak van een nieuwe aanpak. “Op een gegeven moment keek ik vanuit de grond naar boven en besefte ik dat ik moest omschakelen.”



'Zo niet verder'

De afgelopen tijd deed ze er alles aan om een ‘normaal’ leven te leiden. “Ik deed zo ontzettend mijn best. Maar door mijn problematiek was in onbetrouwbaar en werd ik drie keer ontslagen”, vertelt de 18-jarige Tilburgse. “Toen dacht ik bij mezelf: zo kan ik niet verder.”



Behandeling

In Zuid-Afrika kan de gespecialiseerde behandeling krijgen die ze nodig heeft. Daarvoor moet ze eerst 3000 euro ophalen. “Ik ga een aantal huiskamerconcerten organiseren en ik ben nog op zoek naar zalen waar ik zou kunnen optreden”, vertelt ze in haar filmpje. Mensen kunnen uiteraard ook geld doneren, de teller staat inmiddels op meer dan 600 euro.



"Maar dat geld ophalen is niet mijn enige doel. Ik wil boven alles eerst mezelf leren accepteren”, vertelt ze enthousiast. “En door middel van muziek wil ik iets opzetten wat ik kan oppakken als ik straks weer in Nederland ben. Hopelijk kan ik op een dag mensen helpen die dan met vergelijkbare problemen kampen als ik nu.”