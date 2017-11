Kees stond oog in oog met schoondochter die zwavelzuur over zijn zoon gooide: 'Ze begon te huilen'

BRISTOL - Oog in oog staan met de vrouw die zijn zoon met zwavelzuur overgoot. Dat is wat Kees van Dongen wilde en donderdag gebeurde dit in het Engelse Bristol. Zijn zoon Mark, afkomstig uit Rijsbergen, werd in 2015 ernstig verminkt na de aanval van zijn ex-vriendin. Begin dit jaar overleed hij.

Het was een zeer emotionele dag voor Kees. Hij legde in de rechtbank een getuigenis af over de lijdensweg van zijn zoon. “De hele film komt opnieuw voorbij. Het is heel zwaar. Ik ben Mark kwijt en die komt niet terug met deze rechtszaak. Maar zij moet gewoon achter de tralies.”

Met zij bedoelt Kees Berlinah Wallace, de 48-jarige Zuid-Afrikaanse ex van Mark. Vijf jaar waren de twee samen, tot Mark twee jaar geleden een punt achter de relatie zette. Dat kon de vrouw niet verkroppen. Ze overgoot Mark met zwavelzuur, met zwaar letsel tot gevolg. De Brabander verloor zijn linkerbeen, een oog en een oor. Vanaf zijn nek raakte hij verlamd.

'Ik bleef haar aankijken'

Kees deed donderdag zijn verhaal in de rechtbank, op voorwaarde dat Wallace aanwezig zou zijn. “Ik wilde haar in de ogen kijken. Ze zat achter een glazen wand. Voor mijn verhaal heb ik de tijd genomen. Ik keek haar aan, ongeveer een halve minuut. Ze keek een paar seconden terug en toen ging dat hoofd naar beneden. Maar ik bleef kijken en toen ze weer keek, begon ze te huilen.”

Hij zag er erg tegenop om zijn verhaal te doen. Voelde zich de eerste tien minuten ook niet op zijn gemak. “Daarna ging het beter, raak je eraan gewend en sta je sterk in je schoenen. Ik hoefde niet na te denken over wat ik wilde zeggen. Ik weet wat Mark heeft meegemaakt. Het was heel zwaar, maar mijn getuigenis is goed overgekomen.”

Vragen van de verdediging van Wallace wist Kees goed te beantwoorden. “Gelukkig kon ik me goed beheersen. De tegenpartij was eigenlijk heel snel klaar met mij.”

'Ik mis geen seconde'

Voor de rechtszaak is vier weken uitgetrokken. Geen seconde zal Kees daarvan missen. “Zoals ik 24 uur per dag bij Mark aan het bed zat, zo mis ik ook geen minuut van deze rechtszaak. Hoelang die ook duurt en ook al kan ik het allemaal niet betalen.”

Want financieel krijgt Kees de eindjes niet meer aan elkaar geknoopt. Om het proces in Engeland te kunnen blijven volgen, loopt een crowdfundingsactie. Voor Kees is er maar één straf mogelijk voor Wallace. “Levenslang. Wij hebben allemaal levenslang. Ik hoop dat het voor haar ook zo’n straf wordt.”