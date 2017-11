Ex-wethouder ontglipt fluitconcert, omstreden politicus keert terug in raad Steenbergen

STEENBERGEN - Ex-wethouder Vincent van den Bosch werd donderdagavond op het gemeentehuis van Steenbergen opgewacht door demonstranten. Maar de politicus glipte ongezien via de achterdeur naar binnen voor zijn installatie als raadslid.

Ongeveer dertig mensen stonden drie kwartier met fluitjes in hun hand in de regen en kou bij het gemeentehuis te wachten. Ze wilden hun boosheid tonen over de politieke terugkeer van voormalig wethouder Vincent van den Bosch. Maar dat protest viel een beetje in duigen toen bleek dat hij al lang en breed binnen zat. Toen de demonstranten dat in de gaten kregen, begon het fluitconcert alsnog.





“Terwijl wij hier in de kou staan, zit de politiek er lekker warm bij”, zegt Vladimir Hornicek. Hij bedacht samen met Bas van Opdorp de actie ‘fluit de gemeente uit’. “Wij staan nu buiten en gaan straks niet naar binnen. Ook al mag het, daar komt gezeik van en dat willen we niet. We willen een ludiek signaal afgeven”, zegt van Opdorp.

Dorpsgek

Van den Bosch en Hornicek troffen elkaar twee jaar geleden buiten het gemeentehuis. Het kwam tot een opstootje waarbij de D66-wethouder de plaatselijke vlogger voor dorpsgek uitmaakte en hem ook een duw gaf. Daarvan kwam een filmpje op You Tube. Uiteindelijk stapte de wethouder op, maar naar eigen zeggen niet door het voorval met Hornicek. Van den Bosch zei dat hij en zijn gezin met de dood werden bedreigd.

Kieslijst

Van den Bosch volgde donderdagavond Hanneke Somers als raadslid op. Somers stapte begin november per direct op nadat Van den Bosch en Tim Huisman (van Lijst Steenbergen Anders) boven haar op de kieslijst voor de komende verkiezingen waren geplaatst.