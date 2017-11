Teamgenoten van doodgeschoten Yassine Majiti trainen weer: 'Het spookt nog door mijn hoofd'

DEN BOSCH - Het is onwerkelijk voor de leden van voetbalclub CHC uit Den Bosch. Vorige week stond Yassine Majiti nog op het veld bij de club. Nu moet zijn team, het vijfde elftal, het zonder de verdediger doen. Majiti werd zondagavond doodgeschoten op de parkeerplaats van Beachclub Sunrise in Best.

Het is donderdagavond waterkoud en vochtig. Het vijfde loopt warm op een veld aan de zijkant van het sportcomplex. Voor de training staan de teamgenoten van Majiti stil bij zijn overleiden.



“Er heerst ongeloof”, vertelt teamgenoot Adjai Mahabali. “Sowieso dat iemand wapens meeneemt naar een feest, maar ook omdat we Yassine kennen als een hele zachtaardige jongen. Hij deed geen vlieg kwaad en hij was ook heel positief in het veld.”



Speler en supporter

Majiti was een vaste gast bij de club, als speler, maar ook als supporter. Vriend en trainer van het eerste elftal Fatah Hadouir, kreeg gevraagd en ongevraagd advies tijdens de wedstrijden.



“Yassine was een trouwe supporter. Heel kritisch naar bepaalde jongens in de selectie. Hij kwam vaak achter me staan tijdens wedstrijden om te zeggen dat ik spelers moest wisselen.” Hadouir moet lachen om de herinnering. “Dat heb ik trouwens vaak ook gedaan. Dat ga ik wel missen.”



Verschillende spelers uit het eerste zijn niet komen trainen omdat ze het emotioneel te zwaar hebben. “Ik ben gekomen voor wat afleiding, maar het spookt continu door mijn hoofd”, vertelt Samir Bayouni. Hij probeert het verlies van zich af te spelen, maar raakt de gedachte niet kwijt.



Pietje

“Het was een topgozer, zijn bijnaam was Pietje. Hij had nooit ruzie. Ook nu was hij degene die de boel aan het sussen was. Zo was hij altijd”, vertelt Samir. “Zondag heb ik begrepen dat hij rond halftwaalf weg wilde, want de sfeer was niet zo goed meer. Hij is naar buiten gegaan en we weten hoe het is afgelopen."



CHC staat op verschillende manieren stil bij het wegvallen van Majiti. Donderdagavond werden de eerste shirtjes uitgedeeld met de tekst 'Yassine Majiti, Rest in Peace'. "We maken een gedenkhoek op de gang, waar iedereen binnen komt. Zo kan iedereen het meteen zien", vertelt voorzitter Jacqueline Suiskens. Op 19 november komt een herdenkingswedstrijd. Later wordt nog een ingelijst shirt met een foto van Yassine in de kantine gehangen.



De politie onderzoekt de schietpartij op de parkeerplaats bij beachclub Sunrise, maar heeft nog niets naar buiten gebracht over de aanleiding. Ook is er nog geen verdachte opgepakt.