Automobilist raakt twee bomen en overlijdt bij ongeluk

VEEN - Een automobilist is in de nacht van donderdag op vrijdag overleden bij een ongeluk op de Veensesteeg in Veen. De bestuurder zou de macht over het stuur zijn verloren en reed met zijn auto tegen twee bomen aan voordat het voertuig aan de andere kant van de weg tot stilstand kwam.

Het ongeluk gebeurde rond drie uur in de nacht. De hulpdiensten kregen een bericht van een bestuurder die bekneld zou zitten in een auto. Bij aankomst hebben zij het slachtoffer niet meer kunnen redden.



Sporenonderzoek

De weg is lange tijd afgesloten geweest voor de hulpverlening en sporenonderzoek. Hoe de bestuurder de macht over het stuur kon verliezen, is niet bekend.