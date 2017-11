Dode bij tussen vrachtwagen en bestelbusje bij N65 Helvoirt, weg uren afgesloten

HELVOIRT - Bij een ongeluk vrijdagochtend op de N65 bij Helvoirt is een dode gevallen. Een vrachtwagen en een bestelbus botsten rond halfzes op elkaar. Daarbij is de bestuurder van de bestelbus overleden, meldt de politie.

De N65 tussen Tilburg en Den Bosch is richting Tilburg afgesloten. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De weg zal vanwege dit onderzoek volgens de VerkeersInformatieDienst tot na de ochtendspits gesloten blijven.



Het verkeer richting Tilburg wordt omgeleid vanaf Vught en krijgt het advies om in de richting van Eindhoven om te rijden.



Rond kwart over zeven stond er drie kilometer file op de N65.