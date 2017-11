Brabantse jihadist voor de rechter om 'terreurplannen'

EINDHOVEN - Was Hasan A. uit Eindhoven (24) een terrorist die een aanslag wilde plegen op Eindhoven Airport en de premier wilde vermoorden? Of was hij iemand die vooral heel erg in de war is en hulp nodig heeft? Dat zijn de belangrijkste vragen tijdens het proces tegen de 24 jarige Brabander die vrijdag voor de rechtbank verschijnt.

In de aanklacht van het OM staat dat hij een reeks misdrijven pleegde tussen 1 februari en 19 augustus 2016. Op die vrijdag in de zomer van vorig jaar, reed hij in zijn auto door Eindhoven met een bivakmuts over zijn hoofd. Een getuige zag dat, belde de politie en die pakte hem op. Thuis vonden agenten onder meer jihadistische teksten over IS, een mes, een walkietalkie en tie-wraps om iets of iemand vast te binden.



Onthoofdingsfilmpjes en schieten

De recherche ging uitgebreid zijn gangen na en vond nog meer belastend materiaal dat allemaal in de tenlastelegging terug te lezen is. Waar het om draait is dat hij verdacht wordt van 'het voorbereiden van een terroristisch misdrijf'.



Volgens het OM zou hij dat hebben gedaan door IS te bestuderen, propagandafilms en onthoofdingsfilmpjes te bekijken, instructies over hoe je een IS-vlag maakt, hoe je met een Kalasjnikov en Glock-pistool schiet en dan zou hij ook nog Arabische lessen volgen.



Vreemde adressen

Zorgwekkender werd het toen rechercheurs een adres vonden van een Belgische wapenwinkel, een adres in de buurt van het Binnenhof (Den Haag) en dat van een autoverhuurbedrijf.



Verdacht waren ook reisroutes die hij op zijn TomTom had staan: naar de vliegvelden van Eindhoven (de Spottersplaats) en Kempen-Airport in Budel.



Wie wilde hij aanvallen?

Dan is de vraag: wie waren mogelijke doelwitten? Volgens diezelfde tenlastelegging zijn de namen gevonden van luitenant-generaal Alexander Schnitger, de toenmalig commandant luchtstrijdkrachten. De politie vond een afbeelding van hem. En info over vliegbasis Volkel.



Gegevens op een externe harde schijf had Hassan ook van premier Mark Rutte . Nou hebben wel meer mensen die gegevens, maar opvallend hierbij is dat er een tekst aan was toegevoegd: 'oorlogsmisdaden tegen moslims in Mali, Syrie, Iraq, Afghanistan'. Het zat verborgen in mappen met de titel: plan 1 en plan 2. Raadselachtige aanduidingen.



Terroristenafdeling

De afzonderlijke puzzelstukjes vormen eigenlijk niks illegaals. Maar de combinatie van alle informatie maakte Hasan buitengewoon verdacht. De vraag is hoe de rechtbank daar tegenaan kijkt en vooral: wat het antwoord is.



Sinds augustus vorig jaar zit hij in voorarrest, in de cel. Geen gewone cel, maar eentje op de Terroristen Afdeling (TA) van de PI Vught. Vorige week nog volop in het nieuws na een kritisch rapport van Amnesty International. Hasan is uitgebreid psychologisch onderzocht.



Proces

In het onderzoek zijn er tot nu toe diverse tussentijdse zittingen geweest. A. is altijd blijven ontkennen.



De politie heeft intussen niet stilgezeten. Of er meer info is bijgekomen, in de vorm van verklaringen horen we op de zitting. Tijdens zijn proces komen bovendien diverse deskundigen uitleggen hoe ze tegen hem aankijken.



De rechtszaak is in de extra beveiligde zittingzaal in Rotterdam. Niet omdat er een concrete dreiging is maar omdat het iets met terreur te maken heeft en al die zaken zijn daar.