'Rabobank bleef bekende mestfraudeurs financieren'

EINDHOVEN - Rabobank heeft de afgelopen jaren transporteurs en handelaren in mest gefinancierd terwijl de bank op de hoogte was van het feit dat de bedrijven zich schuldig maakten aan mestfraude. Dat meldt NRC.

De krant brengt zaterdagmiddag de resultaten van een groot onderzoek dat afgelopen maanden is gedaan in de grootste mestregio van Nederland, Brabant en Limburg. Hier leven de meeste varkens en kippen. Logisch gevolg daarvan is dat de meeste mest ook hier geproduceerd zijn en ook de samenhangende milieuproblemen zijn het grootst.



Mestfraude

Veehouders moeten in hun boekhouding bijhouden wat de hoeveelheid en de samenstelling van de afgevoerde mest is. Zo is altijd bekend waar de mest vandaan komt en naartoe gaat. Ook kunnen ze zo aantonen dat er niet te veel mest op hun land wordt uitgereden.



Dat laatste wordt regelmatig gedaan: mest wordt op grote schaal illegaal op weiden en akkers uitgereden. Dat is goedkoper voor de boer, maar zorgt ervoor dat grond- en drinkwater ernstig vervuild raakt.



Rabobank Oss Bernheze heeft volgens NRC mestfraudeur Willy K. uit Heeswijk jarenlang gefinancierd. De bank deed dat ondanks ‘versluierende bedrijfsconstructies, faillissementen, boetes en een veroordeling. Willy K. zat in 2014 een aantal maanden vast wegens mestfraude. Pas toen zijn allerlaatste onderneming failliet ging stopte Rabobank met financiering en meldde de bank zich als schuldeiser bij de curator.



Rabobank is een grote geldschieter voor boeren in de provincie. Regiokantoor Peelland-Zuid was volgens NRC bankier van Anthony van den B. uit Lierop, een van de bekendste mestfraudeurs van de provincie. De bank bleef Van den B. financieren, ook toen duidelijk was dat de transporteur in opspraak was en verdacht werd.



Pas in mei 2012, twee jaar na de eerste arrestatie van de transporteur, zegde de bank het krediet op van het belangrijkste bedrijf van Van den B. Het ministerie van Economische Zaken had toen al beslag gelegd op zijn goederen en een jaar daarvoor was Van den B. veroordeeld tot een boete en voorwaardelijke straf. Hij staat inmiddels in hoger beroep terecht.