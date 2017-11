Man met mes loopt over spoor in Roosendaal, politie pakt hem op

ROOSENDAAL - De politie in Roosendaal kreeg vrijdagochtend een melding binnen over een man met een mes. De man zou in het treinstation met een mes in de hand over het spoor wandelen.

De politie ging op zoek naar de man, maar kon hem niet vinden. Hij bleek al in een trein te zijn gestapt.



Politiehond

Omdat de man mogelijk een mes bij zich had, ging de agent naar binnen met een schild. Ook had hij diensthond Cooper bij zich. Uiteindelijk kon de man uit de trein gepraat worden.



Buiten stonden meerdere agenten te wachten. De man werd in de boeien geslagen en zit vast.