Meisje gewond na botsing met auto in Waalwijk

WAALWIJK - Een meisje op de fiets is vrijdagochtend gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Pakketweg in Waalwijk.

Het slachtoffer wilde rond halfnegen de weg oversteken en zag de auto vermoedelijk over het hoofd.



Ziekenhuis

Het meisje kwam met haar fiets hard tegen de voorruit van de auto. Ze is lange tijd onderzocht in de ambulance en met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.