Premies zorgverzekeraar CZ in Tilburg stijgen iets

EINDHOVEN - Zorgverzekeraar CZ uit Tilburg verhoogt de maandelijkse premie van de basisverzekering met drie procent. Dat betekent 3,40 euro extra per maand. Klanten betalen daardoor vanaf 1 januari 116,25 voor het basispakket.

De werkelijke zorgkosten zijn volgens de verzekeraar hoger, waardoor er geld op toegelegd moet worden. ''CZ biedt al een aantal jaren een verlieslatende premie aan en gebruikt hiervoor 221 miljoen euro uit de reserves", zegt bestuursvoorzitter Wim van der Meeren.



Minder grote stijging

''Als de reserves op zijn, zal de premie flink stijgen. De stijging van de zorgkosten is dan ook zorgelijk." Hij roept op om 'zo breed en creatief mogelijk' te kijken naar effectieve manieren om de zorgkostenstijging af te remmen.



De premiestijging bij CZ is minder groot dan verwacht. In de Miljoenennota hield het vorige kabinet voor 2018 rekening met een stijging van de gemiddelde jaarpremie met 81 euro.



Daling premies bij andere zorgverzekeraars

CZ is de op twee na grootste zorgverzekeraar van Nederland. Andere grote spelers als Achmea (Zilveren Kruis), VGZ en Menzis hebben nog tot uiterlijk zondag om hun premies bekend te maken.



Eerder al maakte een aantal andere zorgverzekeraars hun zorgpremies bekend. DSW, traditioneel de eerste die de premie voor het nieuwe jaar openbaart, verlaagde zijn premie. De kleinere zorgverzekeraars Stad Holland en Zorg en Zekerheid volgden dat voorbeeld.



Delta Lloyd en OHRA Zorgverzekering, beide zorglabels van CZ, verhogen hun zorgpremie voor volgend jaar licht.