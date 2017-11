Politie valt autobedrijf in Tilburg binnen

TILBURG - De politie in Tilburg is vrijdagochtend een autobedrijf aan de Dongenseweg binnengevallen. Er staan volgens getuigen drie politieauto's en verschillende onopvallende dienstauto's.

Waarom de politie een inval bij het autobedrijf heeft gedaan is niet duidelijk. Het is ook niet duidelijk of dat de inval iets te maken heeft met de anti-drugsacties van dinsdag en woensdag.



Anti-drugsactie

De politie heeft vanaf dinsdag verschillende invallen gedaan in verband met de grootschalige anti-drugsactie Operatie Impact. In Tilburg werd woensdag in een loods aan de Lambert de Wijsstraat drieduizend liter grondstof voor drugs gevonden. Het aantal liters was goed voor vijftien miljoen xtc-pillen. De politie kwam de loods, die midden in een woonwijk staat, op het spoor via een anonime tip.



In Waspik werd dinsdag de grootste vondst tot nu gedaan. Daar stond ruim 49.000 liter formamide, een van de grondstoffen voor de productie van xtc en amfetamine. Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie had hier voor miljoenen euro's aan amfetamine van gemaakt kunnen worden.



